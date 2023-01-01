Not alma zihin haritalamayla buluşuyor. Emberly, zihin haritalarını ve not almayı tek bir güçlü araçta birleştirir. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi verimli bir şekilde organize etmek için notları, dosyaları ve yer imlerini düğümlerin içinde saklamanıza olanak tanır.

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