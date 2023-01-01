WebCatalog
Emberly

Emberly

ember.ly

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Emberly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Not alma zihin haritalamayla buluşuyor. Emberly, zihin haritalarını ve not almayı tek bir güçlü araçta birleştirir. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi verimli bir şekilde organize etmek için notları, dosyaları ve yer imlerini düğümlerin içinde saklamanıza olanak tanır.

Web Sitesi: ember.ly

Yasal Uyarı: WebCatalog, Emberly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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