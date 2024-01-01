myReach, kullanıcılar tarafından kaydedilen bilgileri yönetmek, düzenlemek ve aramak için tasarlanmış kişisel bir bilgi merkezi olarak hizmet veren, yapay zeka destekli bir araçtır. Belgeleri, notları, kişileri ve web sitelerini bulmak için farklı masaüstü klasörleri, Google Drive, e-posta veya telefonda arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Kullanıcılar tüm önemli verilerini kolayca tek bir yere kaydedebilir ve saklayabilir. Ayrıca araç, soruları yanıtlayan ve kullanıcıların bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran bir yapay zeka asistanı da sunuyor. Aracın sinir ağı, kaydedilen tüm öğelerin içeriğinden bilgi çıkarıp öğrenmek ve bunları kullanıcıların kolayca bulabileceği şekilde düzenlemek için tasarlanmıştır. Yapay zeka asistanının yardımıyla kullanıcılar, kişisel asistana sormaya benzer şekilde belirli anahtar kelimeleri arayarak bilgi bulabilirler. myReach ayrıca kullanıcıların verileri bağlamasına, yapılandırmasına ve bağlamsallaştırmasına olanak tanıyan ilişkileri ve özellikleri de destekler. Kullanıcılar bilgileri konulara göre gruplandırabilir, etiketler ekleyebilir ve düşüncelerini bir zihin haritası gibi ağda paylaşabilir. Bu, kullanıcıların bilgiyi daha hızlı bulmasına ve kolayca almasına yardımcı olur. myReach öğrenciler, profesyoneller ve çok fazla veriyle çalışan ve bilgiye hızlı ve verimli bir şekilde erişmesi gereken herkes için faydalıdır. Aracın yapay zeka özellikleri bilgiyi yönetmeyi, zamandan tasarruf etmeyi ve üretkenliği artırmayı kolaylaştırır.

Web Sitesi: myreach.io

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