WebCatalog
tabExtend Dashboard

tabExtend Dashboard

tabextend.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde tabExtend Dashboard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir sekme yöneticisinden daha fazlası. Sekmeleri, notları ve yapılacak işleri zahmetsizce yönetin. Hepsini tarayıcınızda görsel olarak düzenleyin.

Web Sitesi: tabextend.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, tabExtend Dashboard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Songsterr

Songsterr

songsterr.com

Milanote

Milanote

app.milanote.com

Partizion

Partizion

app.partizion.io

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Workona

Workona

workona.com

xTiles

xTiles

xtiles.app

Twobird

Twobird

twobird.com

MURAL

MURAL

app.mural.co

Toby

Toby

web.gettoby.com

Witful

Witful

app.witful.com

Dropmark

Dropmark

app.dropmark.com

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası