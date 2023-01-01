WebCatalog
Toby

Toby

web.gettoby.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yer imleri tarayıcılar için değil, kitaplar içindir. Tarayıcı sekmelerinizi Toby'de düzenleyin, böylece önemli kaynaklara yedi yerine tek tıklamayla erişebilirsiniz.

Web Sitesi: gettoby.com

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