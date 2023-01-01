WebCatalog
Toast

Toast

dotoast.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Toast çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bağlantı gruplarını tüm tarayıcılarınız, cihazlarınız ve ekip üyeleriniz arasında kaydedin, senkronize edin veya paylaşın. Tarayıcı penceresindeki sekmeleri yönetin, bunları tek tıklamayla veya tek tek kaydedip yeniden açın.

Web Sitesi: dotoast.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Toast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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