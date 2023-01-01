WebCatalog
OneCal

OneCal

onecal.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OneCal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Takvimlerinizi gerçek zamanlı olarak senkronize edin. Ekibinizin her zaman müsaitlik durumunuzu bilmesi için etkinliklerinizi birden fazla takvim arasında senkronize tutun.

Web Sitesi: onecal.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, OneCal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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