WebCatalog
Float

Float

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Web Sitesi: float.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Float çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

G2'de 1 Numaralı Kaynak Yönetimi Yazılımı olarak derecelendirildi. Projelerini planlamak ve ekiplerinin zamanını planlamak için dünyanın en iyi 3.000'den fazla ekibinin güvendiği. Ücretsiz 30 günlük deneme.

Web Sitesi: float.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Float ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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