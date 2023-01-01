WebCatalog
Unito

Unito

app.unito.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Unito çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Halihazırda kullanmakta olduğunuz araçları derin 2 yönlü entegrasyonlarla bağlayın ve Asana, Jira, Trello, Google E-Tablolar ve daha fazlası için iş akışlarını optimize edin.

Web Sitesi: unito.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unito ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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