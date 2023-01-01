Status Hero, eşzamansız check-in'leri ve proje yönetimi verilerini kısa ve anlaşılır raporlara dönüştüren bir iş iletişim aracıdır. Status Hero, ekibinizin etkinliğini ve check-in'lerini inceleyip paylaşabileceğiniz tek bir raporda derlemek için GitHub, Jira ve Asana gibi proje yönetimi araçlarıyla ve e-posta, Slack ve Microsoft Teams gibi mesajlaşma araçlarıyla çalışır.

Web Sitesi: statushero.com

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