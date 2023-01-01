WebCatalog
Status Hero

Status Hero

statushero.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Status Hero çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Status Hero, eşzamansız check-in'leri ve proje yönetimi verilerini kısa ve anlaşılır raporlara dönüştüren bir iş iletişim aracıdır. Status Hero, ekibinizin etkinliğini ve check-in'lerini inceleyip paylaşabileceğiniz tek bir raporda derlemek için GitHub, Jira ve Asana gibi proje yönetimi araçlarıyla ve e-posta, Slack ve Microsoft Teams gibi mesajlaşma araçlarıyla çalışır.

Web Sitesi: statushero.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Status Hero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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