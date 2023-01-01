Denizanası Mühendislik Yönetim Platformu ile mühendislik performansını ve stratejik uyumu etkinleştirin. Jira ve GitHub gibi araçlarla entegre oluyoruz. Jellyfish, mühendislik liderlerinin ekiplerinin iş için en önemli konulara odaklanmasına, stratejik kararlar almasına ve sonuç elde etmesine yardımcı olur.

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