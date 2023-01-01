WebCatalog
Jellyfish

Jellyfish

jellyfish.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jellyfish çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Denizanası Mühendislik Yönetim Platformu ile mühendislik performansını ve stratejik uyumu etkinleştirin. Jira ve GitHub gibi araçlarla entegre oluyoruz. Jellyfish, mühendislik liderlerinin ekiplerinin iş için en önemli konulara odaklanmasına, stratejik kararlar almasına ve sonuç elde etmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: jellyfish.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jellyfish ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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