Güvenle yürütmek için mühendislik üretkenliğinizi yönetin. Logilica, mühendislik liderlerine hızlarını, DevEx sağlığını ve iş öncelikleriyle ekip uyumunu yönetme konusunda görünürlük sağlar.

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