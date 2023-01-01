WebCatalog
Logilica

Logilica

logilica.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Logilica çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Güvenle yürütmek için mühendislik üretkenliğinizi yönetin. Logilica, mühendislik liderlerine hızlarını, DevEx sağlığını ve iş öncelikleriyle ekip uyumunu yönetme konusunda görünürlük sağlar.

Web Sitesi: logilica.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Logilica ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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