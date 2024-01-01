WebCatalog

DataTrue

DataTrue

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: datatrue.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DataTrue çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DataTrue, web sitesi etkinliğini izleyen etiketler için kurumsal düzeyde güvence sağlamada uluslararası bir liderdir. Dağıtım yönetimimiz, denetimimiz ve proaktif izlememiz, müşterilerimizin etiket işlemlerini yönetmelerine ve topladıkları verilerin kalitesini doğrulamalarına yardımcı olur. Bu, dijital iş liderlerine doğru kararları vermeleri için yüksek kaliteli bilgi ve güven sağlar.

Kategoriler:

Business
Etiket Yönetim Sistemleri

Web Sitesi: datatrue.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DataTrue ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

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Commanders Act X

commandersact.com

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