S&P Capital IQ Pro, müşterilerimize takip ettikleri şirketler ve pazarlar hakkında rakipsiz bir fikir vermek için geniş verileri, güçlü analitiği ve derin sektör zekasını birleştirir. S&P Capital IQ Pro mobil uygulaması, yüksek kaliteli verilerden oluşan geniş evrenimize ek olarak müşterilere en son haberlere, piyasa verilerine, dosyalara ve şirket bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlar. Her zaman, neredeyse her yerden erişilebilir.

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