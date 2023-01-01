WebCatalog
S&P Capital IQ Pro

S&P Capital IQ Pro

spglobal.com

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S&P Capital IQ Pro, müşterilerimize takip ettikleri şirketler ve pazarlar hakkında rakipsiz bir fikir vermek için geniş verileri, güçlü analitiği ve derin sektör zekasını birleştirir. S&P Capital IQ Pro mobil uygulaması, yüksek kaliteli verilerden oluşan geniş evrenimize ek olarak müşterilere en son haberlere, piyasa verilerine, dosyalara ve şirket bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlar. Her zaman, neredeyse her yerden erişilebilir.

Web Sitesi: spglobal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, S&P Capital IQ Pro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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