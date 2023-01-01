Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IQ Option ödüllü bir mobil ticaret platformudur*. En zorlu yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir. IQ Option platformu müşterilere 200'den fazla varlıkla işlem yapma fırsatı sunar: para birimleri, emtialar ve hisse senetleri dahil. IQ Option ile Tesla, Netflix, Spotify, Alibaba, Microsoft, Disney, petrol, altın ve daha birçok varlığın hisseleri aynı platformda alınıp satılabilir.

Web Sitesi: iqoption.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IQ Option ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.