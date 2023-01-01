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IQ Option

IQ Option

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Web Sitesi: iqoption.com

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IQ Option ödüllü bir mobil ticaret platformudur*. En zorlu yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir. IQ Option platformu müşterilere 200'den fazla varlıkla işlem yapma fırsatı sunar: para birimleri, emtialar ve hisse senetleri dahil. IQ Option ile Tesla, Netflix, Spotify, Alibaba, Microsoft, Disney, petrol, altın ve daha birçok varlığın hisseleri aynı platformda alınıp satılabilir.

Web Sitesi: iqoption.com

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