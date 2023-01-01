WebCatalog
Dhan

Dhan

web.dhan.co

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dhan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dhan, hem Süper Yatırımcılara hem de Uzun Vadeli Yatırımcılara üstün bir deneyim sunmak için tasarlanmış, ürün ve teknoloji odaklı bir borsa yatırım ve ticaret uygulamasıdır. Dhan ile Hisse Senetlerine, ETF'lere, F&O'ya, Para Birimlerine, Emtialara ve halka arzlara yatırım yapmak Basit, Hızlı, Güvenli ve Şeffaf. Dhan hisse senedi komisyonculuğu ve hisse senedi ticareti uygulaması, BSE, NSE ve MCX gibi borsa borsalarında anında bir vade ve ticaret hesabı açmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: dhan.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dhan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Groww

Groww

groww.in

StockEdge

StockEdge

web.stockedge.com

Kotak

Kotak

kotaksecurities.com

HDFC Securities

HDFC Securities

hdfcsec.com

Kotax Neo

Kotax Neo

ntrade.kotaksecurities.com

TD Ameritrade

TD Ameritrade

tdameritrade.com

Choice

Choice

choiceindia.com

AInvest

AInvest

ainvest.com

Interactive Brokers

Interactive Brokers

interactivebrokers.com

Stockbit

Stockbit

stockbit.com

Wall Street Survivor

Wall Street Survivor

app.wallstreetsurvivor.com

Stockpile

Stockpile

stockpile.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası