Dhan, hem Süper Yatırımcılara hem de Uzun Vadeli Yatırımcılara üstün bir deneyim sunmak için tasarlanmış, ürün ve teknoloji odaklı bir borsa yatırım ve ticaret uygulamasıdır. Dhan ile Hisse Senetlerine, ETF'lere, F&O'ya, Para Birimlerine, Emtialara ve halka arzlara yatırım yapmak Basit, Hızlı, Güvenli ve Şeffaf. Dhan hisse senedi komisyonculuğu ve hisse senedi ticareti uygulaması, BSE, NSE ve MCX gibi borsa borsalarında anında bir vade ve ticaret hesabı açmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: dhan.co

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