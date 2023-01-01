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Moneycontrol

Moneycontrol

moneycontrol.com

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Moneycontrol Uygulaması İşletme ve Finans alanında Asya'nın 1 numaralı uygulamasıdır. Moneycontrol Uygulaması ile Hint ve Küresel finans piyasalarındaki en son güncellemeleri akıllı telefonunuzdan takip edin. BSE, NSE, MCX ve NCDEX borsalarındaki birden fazla varlığı kapsar, böylece Endeksleri (Sensex & Nifty), Hisse Senetlerini, Vadeli İşlemleri, Opsiyonları, Yatırım Fonlarını, Emtiaları ve Para Birimlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Portföy ve İzleme Listesi ile yatırımlarınızı takip edin. Haberler ve Kişisel Finans bölümlerimizde yer alan geniş yelpazedeki haberlerle güncel kalın. CNBC AWAAZ (Hintçe), CNBC BAJAR (Gujarati) ve CNBC PRIME HD'nin canlı akışıyla finansal piyasaların uzman görüşlerine, derinlemesine kapsamına ve analizine ulaşın.

Web Sitesi: moneycontrol.com

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