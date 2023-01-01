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ZEPETO Web

ZEPETO Web

web.zepeto.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZEPETO Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Evreni oyna. ZEPETO. Neredeyse her şeyin mümkün olduğu bir yer olan ZEPETO'ya hoş geldiniz!

Web Sitesi: web.zepeto.me

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