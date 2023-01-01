WebCatalog
Encycla

Encycla

encycla.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Encycla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Encycla, evrendeki her şeyle ilgili düzenlenebilir sayfalardan oluşan bir koleksiyondur. Herkes Encycla'ya sayfa ekleyebilir; bu, Facebook gönderisi oluşturmak kadar kolaydır. Bildiklerinizi paylaşın Sadece görün...

Web Sitesi: encycla.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Encycla ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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