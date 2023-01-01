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Axie Infinity Marketplace

Axie Infinity Marketplace

axieinfinity.com

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Axie Infinity, oyuncuların Axies adı verilen fantastik yaratıklarla savaşabileceği, takas edebileceği ve toplayabileceği, Pokemon'dan ilham alan bir dijital evcil hayvan evrenidir.

Web Sitesi: axieinfinity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Axie Infinity Marketplace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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