Infinity ECM, hızlı bir BT dijital kurumsal dönüşümü sağlayan ve her modern işletmenin ihtiyaç duyduğu 15'ten fazla tam entegre sistem modüler alt sistemini içeren, Ödüllü bir İşletme Yönetimi platformudur. CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM gibi çözümleri tek platformda ve tek arayüzde birleştirir Infinity ECM platformu, 2017 yılının En İyi Avrupa Sistemi dalında prestijli EuroCloud Avrupa Ödülünü kazandı.

Web Sitesi: infinityecm.com

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