WebCatalog
TeamDynamix

TeamDynamix

teamdynamix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TeamDynamix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TeamDynamix, bir hizmet olarak entegrasyon platformu olan iPaaS aracılığıyla kurumsal entegrasyon ve iş akışıyla birlikte birleşik bir platformda Proje Portföy Yönetimi (PPM) ile BT Hizmet Yönetimi (ITSM) sunar. Bu, herhangi bir kodlama veya komut dosyası yazmaya gerek kalmadan Pazarlama, Tesisler, İK ve diğer alanlara kolayca genişleyebilen kodsuz bir platformdur. TeamDynamix, ITIL desteğiyle BT hizmet sunumunun iyileştirilmesine, daha iyi proje sonuçları elde edilmesine ve dijital dönüşümün desteklenmesine yardımcı olabilir.

Web Sitesi: teamdynamix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TeamDynamix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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