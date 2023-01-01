TeamDynamix, bir hizmet olarak entegrasyon platformu olan iPaaS aracılığıyla kurumsal entegrasyon ve iş akışıyla birlikte birleşik bir platformda Proje Portföy Yönetimi (PPM) ile BT Hizmet Yönetimi (ITSM) sunar. Bu, herhangi bir kodlama veya komut dosyası yazmaya gerek kalmadan Pazarlama, Tesisler, İK ve diğer alanlara kolayca genişleyebilen kodsuz bir platformdur. TeamDynamix, ITIL desteğiyle BT hizmet sunumunun iyileştirilmesine, daha iyi proje sonuçları elde edilmesine ve dijital dönüşümün desteklenmesine yardımcı olabilir.

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