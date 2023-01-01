Kotis Design

Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oluyoruz. İnsanların gerçekten giymek ve kullanmak isteyeceği ürünler üretiyoruz. Ödüllü ürün tasarımımızdan sağlam bir depolama ve sipariş karşılama çözümüyle yararlanın. ABD merkezli iki tesisimiz, denizaşırı fabrikalardan oluşan bir ağ ile birleştiğinde dünyanın her yerine ürün gönderebiliriz. İyi zamanlanmış markalı ürünler fırsat değerinizi ikiye veya üçe katlayabilir. Salesforce ve Shopify entegrasyonlarımız, depo ve sipariş karşılama ekiplerimizi kullanarak ürünleri uygun zamanda göndermenize olanak tanır. Swag dolabına gerek yok! Birlikte harika ürünler yaratalım.

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