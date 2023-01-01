WebCatalog
Smartarget

Smartarget

app.smartarget.online

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smartarget çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web Sitenizi Kodlamadan Geliştirin Etkileşimi artırın, daha fazla satış elde edin. Smartarget uygulamalarıyla işletmeniz büyür. Ücretsiz kurulum. Büyük destek.

Web Sitesi: smartarget.online

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smartarget ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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