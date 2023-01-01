WebCatalog
Elfsight

Elfsight

apps.elfsight.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Elfsight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi daha hızlı büyütün! ⚡️

Web Sitesi: elfsight.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Elfsight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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