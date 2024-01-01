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Social Proofy

Social Proofy

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Web Sitesi: socialproofy.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Social Proofy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Easily create social proof notifications. Widgets can help increase product sales and leads. With Social Proofy, you can easily add social proof notifications to your store, target different users, collect emails, or use chat widgets. You can solve multiple problems using a single app with widgets prepared for different purposes. In addition, some widgets are automatically prepared and added to your account so you can focus on other aspects of your business. Add real-time Recent Sales Pop and limited offers with Countdown widgets to your store. Prepare fully customizable widgets according to your branding. Grow your email or sms list with collector widgets. Target visitors who tend to exit with targeted offers to retain and convert.

Kategoriler:

Productivity
Pop-Up Builder Software

Web Sitesi: socialproofy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Social Proofy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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