Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmeleri anlamlandırır ve herkesin etki yaratmada rol almasını sağlar. Howspace aşağıdakiler için idealdir: - Uzaktan, hibrit ve eş zamanlı olmayan işbirliği - Fikir oluşturma ve beyin fırtınası - Stratejik planlama ve danışmanlık - Atölye çalışmaları ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan katılımı ve gelişimi - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - Ve çok daha fazlası ! Şablon Galerisi: Artık ortak projenize topluluk şablonlarımızdan herhangi birini kullanarak başlayabilirsiniz!

Web Sitesi: howspace.com

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