WebCatalog

Howspace

Howspace

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Web Sitesi: howspace.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Howspace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmeleri anlamlandırır ve herkesin etki yaratmada rol almasını sağlar. Howspace aşağıdakiler için idealdir: - Uzaktan, hibrit ve eş zamanlı olmayan işbirliği - Fikir oluşturma ve beyin fırtınası - Stratejik planlama ve danışmanlık - Atölye çalışmaları ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan katılımı ve gelişimi - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - Ve çok daha fazlası ! Şablon Galerisi: Artık ortak projenize topluluk şablonlarımızdan herhangi birini kullanarak başlayabilirsiniz!

Web Sitesi: howspace.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Howspace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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