WebCatalog
UserGuiding

UserGuiding

userguiding.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UserGuiding çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde etkileşimli ürün turları ve kullanıcı katılım kılavuzları oluşturun. SaaS katılımınızı dakikalar içinde iyileştirin. Şimdi ücretsiz deneyin!

Web Sitesi: userguiding.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UserGuiding ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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