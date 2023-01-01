WebCatalog
MintLike

MintLike

mintlike.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MintLike çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Harika SaaS uygulamanız için uygun fiyatlı kullanıcı katılım çözümü. Kullanıcı aktivasyonunu artırmanın, kayıp oranını azaltmanın ve MMR'yi artırmanın kolay yolu. Bugün 2 tıklamayla web uygulamanızda adım adım kılavuzlar oluşturun.

Web Sitesi: mintlike.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, MintLike ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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