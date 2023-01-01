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Zeroheight

Zeroheight

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Web Sitesi: zeroheight.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zeroheight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güzel, yaşam tarzı kılavuzları oluşturun ve tüm tasarım sistemi kaynaklarınızı tek bir yerde belgeleyin. Sıfır yükseklik tarzı kılavuzlar şunlardır: - kurulumu ve bakımı hızlı - kullanıcı dostu olduğundan herkes tarafından düzenlenebilir - Figma, Sketch ve kod desenleriyle senkronize edildi

Web Sitesi: zeroheight.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zeroheight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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