WebCatalog

Folio

Folio

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Web Sitesi: folio.la

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Folio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Folio, bireylere, küçük ekiplere ve yeni kurulan şirketlere yönelik, ürün demoları oluşturmaya ve kodlama becerileri olmadan ilgi çekici hikayeler anlatmaya yönelik etkileşimli bir ürün demo yazılımıdır.

Web Sitesi: folio.la

Yasal Uyarı: WebCatalog, Folio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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