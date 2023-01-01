Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Folio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Folio, bireylere, küçük ekiplere ve yeni kurulan şirketlere yönelik, ürün demoları oluşturmaya ve kodlama becerileri olmadan ilgi çekici hikayeler anlatmaya yönelik etkileşimli bir ürün demo yazılımıdır.

Web Sitesi: folio.la

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