FlytBase, havadan veri toplama iş akışlarını tamamen otomatikleştiren kurumsal düzeyde bir drone özerklik platformudur. Kullanıcılar, çok az insan müdahalesiyle veya hiç müdahale etmeden, tamamı uzaktan komuta merkezlerinden kontrol edilen yerleştirme istasyonlarını kullanarak planlı ve tekrarlanabilir BVLOS drone uçuşları gerçekleştirebilir. FlytBase platformu, uygulamaları ve entegrasyonları etkinleştirerek ve en yüksek veri güvenliği standartlarını, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlayarak kullanıcıların otonom dronları kurumsal iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır. FlytBase, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Global NTT Veri İnovasyon Yarışması 2019'u kazandı. FlytBase, 2017 yılında Cisco Launch Pad Hızlandırıcı Programından mezun oldu ve TiE Silikon Vadisi tarafından TiE50 Top-Startup ödülüne layık görüldü. ----- FlytBase, yenilikçiliği nedeniyle birçok ödüle layık görüldü: == TiEcon Silikon Vadisi 2017'de TiE50 ödülünü kazandı == TiEcon Pune 2017'de “En İyi Startup”​​ == Yılın Startup'ı - Teknoloji, 2016; Startup Liderlik Programı tarafından ödüllendirildi == InTech50, 2016'da en iyi 45 ürün startup'ı arasında seçildi == TiE Nurture programı için seçildi, 2016 == Microsoft Ventures destekli GenNext Hızlandırıcı Programına katılmak üzere 11 startup arasından seçildi, 2016 == TiECon Pune'da Kazanan 2015 == PuneConnect 2015 Kazananı

Kategoriler :

Web Sitesi: flytbase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FlytBase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.