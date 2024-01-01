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Trendspek

Trendspek

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Web Sitesi: trendspek.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetre ayrıntılarını içeren görsel incelemeleri masanızdan gerçekleştirin. Siteyi ziyaret etmeden ayrıntılı bilgiler elde edin. Yapısal kusurları analiz etmek için güçlü araçlar kullanın. Değişiklikleri gözlemlemek için modelleri yan yana görüntüleyin. Trendleri yakından izleyerek tahmine dayalı bakımı geliştirin. Varlık sahipleri ve mühendisler tarafından riskleri en aza indirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kullanılır. - Varlıkları haftalar değil saatler içinde inceleyin - Saha personeli azalır - Maliyet %90'a kadar azalır - Bir varlığın %90'ından fazlasını karşılayın (%20 temsili inceleme yerine)

Kategoriler:

Productivity
Drone Analytics Software

Web Sitesi: trendspek.com

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