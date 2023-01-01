WebCatalog
BrandsEye

BrandsEye

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: brandseye.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BrandsEye çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En değerli müşteri etkileşimlerinizi analiz edin ve önceliklendirin. BrandsEye, sosyal medyayı yüksek riskli ve acil müşteri etkileşimlerine göre filtrelemek için yapay zeka ve insan zekasının benzersiz bir karışımını kullanıyor. Sosyal müşteri hizmetlerini optimize ediyoruz, yeni müşteri deneyimi öngörüleri oluşturuyoruz, riski yönetiyoruz ve davranış raporlamasını iyileştiriyoruz.

Web Sitesi: brandseye.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BrandsEye ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

ArchiveSocial

ArchiveSocial

archivesocial.com

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Conversocial

Conversocial

conversocial.com

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Five9

Five9

five9.com

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

eDesk

eDesk

edesk.com

Caden AI

Caden AI

trycaden.com

Morning Consult

Morning Consult

morningconsult.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası