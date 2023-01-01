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En değerli müşteri etkileşimlerinizi analiz edin ve önceliklendirin. BrandsEye, sosyal medyayı yüksek riskli ve acil müşteri etkileşimlerine göre filtrelemek için yapay zeka ve insan zekasının benzersiz bir karışımını kullanıyor. Sosyal müşteri hizmetlerini optimize ediyoruz, yeni müşteri deneyimi öngörüleri oluşturuyoruz, riski yönetiyoruz ve davranış raporlamasını iyileştiriyoruz.

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