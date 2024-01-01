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Scanifly

Scanifly

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Web Sitesi: scanifly.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Scanifly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Scanifly'nin drone tabanlı 3D modelleme yazılımı, güneş enerjisi iş akışınızdaki manuel günlük görevleri otomatikleştirir ve merkezileştirir. Artık projelerinizi neredeyse mükemmel bir doğrulukla, daha hızlı ve gelişmiş güvenlikle satabilir, araştırabilir, tasarlayabilir ve kurabilir, aynı zamanda süreç boyunca yumuşak maliyetleri düşürebilirsiniz.

Kategoriler:

Productivity
Drone Analytics Software

Web Sitesi: scanifly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scanifly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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