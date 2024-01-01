Scopito, görsel veri yönetimine yönelik bulut tabanlı bir platformdur. Yardımcı Programlara ve DSP'lere görsel incelemelerinden elde edilen görüntüleri depolama, analiz etme ve paylaşma konusunda yardımcı olur ve varlıklarına ve varlıkların durumuna ilişkin genel bir bakış sağlar. Scopito aboneliğe dayalı değildir; bunun yerine müşteriler, hacim bazlı indirim seçeneğiyle birlikte platformda depolanan inceleme başına sabit bir miktar öder. Scopito, arıza tespiti ve yönetimi için iş akışını optimize etmek üzere güçlü görüntü analiz araçları ve akıllı klavye kısayollarıyla birlikte gelir. SAP sistemlerine entegrasyonlar mevcuttur. Ek olarak müşteriler, analizleri Yapay Zeka algoritmalarından ve görev için konu uzmanlarından yararlanan ve sonuçları doğrudan platformda sunan Scopito ekibine dış kaynak olarak sağlama seçeneğine de sahipler. Ürün bulut tabanlı olduğundan incelemeleri inceleme veya analiz için paylaşmak kolaydır. Ek kullanıcılar ücretsizdir ve şirketler erişim seviyelerinin yanı sıra rolleri ve hakları da doğrudan platformdan yönetebilirler. Scopito'yu şirket içinde barındırmak da mümkündür. Teslimatlar için Scopito, hem PDF'ye hem de CSV'ye aktaran tamamen özelleştirilebilir bir raporlama özelliğine sahiptir. Platformu kişiselleştirmek isteyen şirketler için Scopito beyaz etiketleme çözümü sunuyor. Beyaz etiketli müşteriler, platformu özel bir URL'den ve tercihlerine göre özel bir tasarımla kullanabilirler. ______ Scopito, kariyerine Danimarka Drones adı altında bir drone üreticisi olarak başladı. Ancak ekibin odak noktası hızla değişti ve Danimarka Drone'ları Heliscope'a dönüştü; kendi görüntü yönetimi yazılımını geliştiren bir Drone Servis Sağlayıcısı. 2016 yılında yazılım tek odak noktası haline geldi ve Heliscope, denetim işini satarak Scopito adını aldı. Bugün Scopito dünya çapında 7000'den fazla şirkete hizmet vermektedir ve genel merkezleri Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

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Web Sitesi: scopito.com

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