WebCatalog
qmsWrapper

qmsWrapper

app.qmswrapper.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde qmsWrapper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

qmsWrapper, yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için birbirine bağlı bir Kalite Yönetim Yazılımıdır. ISO 9001:2015 ve MedDev yaratıcılarıyla üretkenliğini artırmak isteyen tüm şirketlerin ISO 13485:2016 ve 21 CFR 820'yi kolayca elde etmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: qmswrapper.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, qmsWrapper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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