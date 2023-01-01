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TikTok for Business

TikTok for Business

ads.tiktok.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TikTok for Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TikTok'ta reklam verin. Eğlendirici reklamlar ve bağlantı kuran kampanyalar oluşturun. Büyük ve küçük işletmelerin, ajansların ve yaratıcıların büyük sonuçlar elde edebileceği yer.

Web Sitesi: ads.tiktok.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TikTok for Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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