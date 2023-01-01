WebCatalog
eKyte

eKyte

ekyte.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde eKyte çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

eKyte, dijital pazarlama ekiplerine çevrimiçi kampanyaları planlama ve üretme, sonuçları analiz etme ve optimize etme konusunda rehberlik eder. Gerisini yapay zeka hallediyor.

Web Sitesi: ekyte.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, eKyte ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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