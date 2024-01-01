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SenseCheck

SenseCheck

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Web Sitesi: sensecheck.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SenseCheck çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Media, Display Stands, or Brochures. A helpful second opinion before you spend your precious budget. Just upload your idea, it gets reviewed by 5 panel members and you get back a confidential report by email. What’s more, become a member and give other people reviews to save money and get free tests.

Kategoriler:

Business
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: sensecheck.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SenseCheck ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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