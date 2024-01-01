MOSTLY AI

MOSTLY AI

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MOSTLY AI, yapılandırılmış sentetik verilerin oluşturulmasında öncü liderdir. Herkesin daha akıllı yapay zeka ve daha akıllı testler için yüksek kaliteli, üretim benzeri sentetik veriler üretmesine olanak tanır. Fortune 100 şirketlerindeki ve diğerlerindeki sentetik veri ekipleri, gerçek, anonimleştirilmiş veya sahte verilerin kullanılmasından kaynaklanan etik zorlukların üstesinden gelecek şekilde veri kümeleri oluşturabilir, değiştirebilir ve paylaşabilir. Yapay zeka tarafından oluşturulan sentetik veriler özeldir, verilere ulaşma süresinde azalma sağlar ve üretime daha fazla makine öğrenimi modeli koyar.
Kategoriler:
Business
Synthetic Data Software

Web Sitesi: mostly.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, MOSTLY AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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