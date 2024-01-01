Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren uçtan uca bir veri yönetimi platformu olan Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) adında yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk. Verileri demokratikleştirmek ve işletmelerin iş stratejilerini modernleştirmelerine olanak sağlamak. Yaklaşık 100 ülkedeki ve Fortune 100'ün 86'sındaki müşteriler, veri odaklı dijital dönüşümü yönlendirmek için Informatica'ya güveniyor. Bilişim. Verilerin ve yapay zekanın hayat bulduğu yer.™

Web Sitesi: informatica.com

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