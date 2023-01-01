WebCatalog
Bimsync

Bimsync

bimsync.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bimsync çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bimsync by Catenda, inşaat verilerinizi tüm bina yaşam döngüsünü kapsayan bulut tabanlı bir işbirliği platformunda hayata geçirir. Bimsync'teki sorunsuz işbirliği deneyiminizi tasarım veya şantiye ofisinin ötesinde mobil cihazınızda sürdürün. Bimsync, proje bilgilerinizi başlangıçtan devir teslime ve sonrasına kadar yöneterek tüm proje aşamalarında veri ve bilginin saklanmasını sağlar.

Web Sitesi: bimsync.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bimsync ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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