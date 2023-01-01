Bimsync by Catenda, inşaat verilerinizi tüm bina yaşam döngüsünü kapsayan bulut tabanlı bir işbirliği platformunda hayata geçirir. Bimsync'teki sorunsuz işbirliği deneyiminizi tasarım veya şantiye ofisinin ötesinde mobil cihazınızda sürdürün. Bimsync, proje bilgilerinizi başlangıçtan devir teslime ve sonrasına kadar yöneterek tüm proje aşamalarında veri ve bilginin saklanmasını sağlar.

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