Projectis, proje paydaşlarının ekipleri, verileri ve bilgileri kolayca ve güvenli bir şekilde birbirine bağlamasını sağlayan bulut tabanlı bir bilgi birleştirme platformudur.

Web Sitesi: projecis.com

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