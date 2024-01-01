Sensat, katılan tüm proje ekipleri için daha iyi işbirliği ve karar alma olanağı sağlayan bir görselleştirme platformudur. Platformumuz altyapı verilerini toplayıp sunarak gerçek dünyayı dijital versiyona dönüştürür. Bu, fiziksel endüstrilerin yapılı çevrelerini analiz edip anlamalarını ve daha akıllı kararlar almalarını sağlar. Aecom, Connect Plus ve Heathrow & Kier gibi şirketlerle birlikte, değeri 150 milyar £'u aşan büyük sivil altyapı projelerini planlama, inşa etme ve yönetme biçimimizde devrim yaratıyoruz.

Kategoriler :

Web Sitesi: sensat.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sensat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.