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Sensat

Sensat

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Web Sitesi: sensat.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sensat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sensat, katılan tüm proje ekipleri için daha iyi işbirliği ve karar alma olanağı sağlayan bir görselleştirme platformudur. Platformumuz altyapı verilerini toplayıp sunarak gerçek dünyayı dijital versiyona dönüştürür. Bu, fiziksel endüstrilerin yapılı çevrelerini analiz edip anlamalarını ve daha akıllı kararlar almalarını sağlar. Aecom, Connect Plus ve Heathrow & Kier gibi şirketlerle birlikte, değeri 150 milyar £'u aşan büyük sivil altyapı projelerini planlama, inşa etme ve yönetme biçimimizde devrim yaratıyoruz.

Kategoriler:

Business
Drone Analytics Software

Web Sitesi: sensat.co

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