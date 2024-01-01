Alternatifler - Sensat

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk, drone operatörlerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir işletme yöneticisi ve uçuş planlama web uygulamasıdır. CRM, ürün oluşturma ve fiyat teklifi verme ve faturalandırma, drone'lar, piller ve bakım planlamasıyla birlikte diğer donanımlar için var...