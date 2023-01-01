WebCatalog
Toggle Plan

Toggle Plan

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: toggl.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Toggle Plan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Toggl Plan, yöneticilerin projeleri planlamasını ve değişikliklere kolaylıkla yanıt vermesini sağlayan, haftalık ekip takvimine sahip bir ekip yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: toggl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Toggle Plan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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