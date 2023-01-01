Toggle Plan

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Toggl Plan, yöneticilerin projeleri planlamasını ve değişikliklere kolaylıkla yanıt vermesini sağlayan, haftalık ekip takvimine sahip bir ekip yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: toggl.com

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