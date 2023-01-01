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Pypestream

Pypestream

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Web Sitesi: pypestream.com

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Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan Pypestream mesajlaşma platformu sayesinde popülerlik kazanmıştır. Her şirket hesabı, çeşitli iletişim türleri için bir "Pype" ve "Streams" içerir. Uygulama, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor.

Web Sitesi: pypestream.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pypestream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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