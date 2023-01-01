Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan Pypestream mesajlaşma platformu sayesinde popülerlik kazanmıştır. Her şirket hesabı, çeşitli iletişim türleri için bir "Pype" ve "Streams" içerir. Uygulama, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor.

Web Sitesi: pypestream.com

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