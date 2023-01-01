WebCatalog

Stitch

Stitch

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Web Sitesi: stitchdata.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Stitch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm verileriniz. Nereye istersen. Dakikalar içinde. Stitch, hızla hareket eden veriler için bulut öncelikli, geliştirici odaklı bir platformdur. Yüzlerce veri ekibi, verilerini SaaS araçlarından ve veritabanlarından veri ambarlarına ve veri göllerine güvenli ve güvenilir bir şekilde taşımak için Stitch'e güveniyor.

Web Sitesi: stitchdata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stitch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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