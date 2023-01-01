Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm verileriniz. Nereye istersen. Dakikalar içinde. Stitch, hızla hareket eden veriler için bulut öncelikli, geliştirici odaklı bir platformdur. Yüzlerce veri ekibi, verilerini SaaS araçlarından ve veritabanlarından veri ambarlarına ve veri göllerine güvenli ve güvenilir bir şekilde taşımak için Stitch'e güveniyor.

Web Sitesi: stitchdata.com

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