WebCatalog
Wiz

Wiz

app.wiz.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wiz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulutta oluşturduğunuz ve çalıştırdığınız her şeyin güvenliğini sağlayın. Her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar, AWS, Azure, GCP ve Kubernetes'teki en kritik riskleri hızlı bir şekilde tespit edip ortadan kaldırmak ve böylece daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde kurulum yapabilmek için Wiz'i kullanıyor.

Web Sitesi: wiz.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wiz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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