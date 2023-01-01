Bulutta oluşturduğunuz ve çalıştırdığınız her şeyin güvenliğini sağlayın. Her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar, AWS, Azure, GCP ve Kubernetes'teki en kritik riskleri hızlı bir şekilde tespit edip ortadan kaldırmak ve böylece daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde kurulum yapabilmek için Wiz'i kullanıyor.

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