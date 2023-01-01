WebCatalog
Terraform Cloud

Terraform Cloud

app.terraform.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Terraform Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Terraform Cloud, HashiCorp'un Terraform'u üretimde kullanmak için gereksiz araç ve dokümantasyon ihtiyacını ortadan kaldıran yönetilen hizmet teklifidir. Ücretsiz uzak durum depolamasıyla altyapıyı bulutta güvenli ve güvenilir bir şekilde sağlayın. Ölçeklendikçe ekibinizle daha iyi işbirliği yapmak için çalışma alanları ekleyin.

Web Sitesi: terraform.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Terraform Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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